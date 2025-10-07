Direktori Syarikat
CyberArk
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Backend

  • Greater Hyderabad Area

CyberArk Jurutera Perisian Backend Gaji di Greater Hyderabad Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian Backend median in Greater Hyderabad Area di CyberArk berjumlah ₹2.67M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CyberArk. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Pakej Median
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Jumlah setahun
₹2.67M
Tahap
Senior Software Engineer
Asas
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di CyberArk?

₹13.98M

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di CyberArk, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Backend di CyberArk in Greater Hyderabad Area berada pada jumlah pampasan tahunan ₹6,071,925. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CyberArk untuk peranan Jurutera Perisian Backend in Greater Hyderabad Area ialah ₹2,960,608.

