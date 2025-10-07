Direktori Syarikat
Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in India di Cybage Software berjumlah ₹1.36M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cybage Software. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Pakej Median
company icon
Cybage Software
Software Engineer
Gandhinagar, GJ, India
Jumlah setahun
₹1.36M
Tahap
L2
Asas
₹1.36M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
8 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Cybage Software?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Cybage Software in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹1,527,335. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cybage Software untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in India ialah ₹641,728.

