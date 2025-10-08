Direktori Syarikat
Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di CVS Health berkisar dari $113K seyear untuk L1 hingga $153K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $131K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CVS Health. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
Software Engineer(Tahap Permulaan)
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
Senior Software Engineer I
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
Senior Software Engineer II
$153K
$133K
$0
$20K
L4
Lead Software Engineer
$153K
$134K
$0
$18.7K
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang
Apakah tahap kerjaya di CVS Health?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di CVS Health in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $168,125. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CVS Health untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $132,000.

Sumber Lain