Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di CVS Health berkisar dari $113K seyear untuk L1 hingga $153K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $131K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CVS Health. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
