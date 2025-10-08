Pampasan Jurutera Perisian Backend in United States di CVS Health berkisar dari $112K seyear untuk L1 hingga $197K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $121K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CVS Health. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
