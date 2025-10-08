Pampasan Health Informatics in United States di CVS Health berkisar dari $137K seyear untuk Data Scientist hingga $286K seyear untuk Lead Director. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $164K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CVS Health. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
