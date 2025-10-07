Direktori Syarikat
Cvent Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di United States

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Cvent berkisar dari $105K seyear untuk Software Engineer I hingga $163K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $114K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cvent. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer I
(Tahap Permulaan)
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Apakah tahap kerjaya di Cvent?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Cvent in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $166,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cvent untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $114,000.

