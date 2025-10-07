Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Northern Virginia Washington DC di Cvent berkisar dari $106K seyear untuk Software Engineer I hingga $157K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Northern Virginia Washington DC berjumlah $108K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cvent. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
