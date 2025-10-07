Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in India di Cvent berkisar dari ₹1.97M seyear untuk Software Engineer II hingga ₹3.28M seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹2.83M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cvent. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
