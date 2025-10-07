Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Cvent berkisar dari $105K seyear untuk Software Engineer I hingga $163K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $114K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cvent. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
