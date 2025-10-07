Pampasan Jurutera Perisian Backend in United States di Cvent berkisar dari $108K seyear untuk Software Engineer I hingga $147K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $111K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cvent. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
