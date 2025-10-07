Direktori Syarikat
Pakej pampasan Pereka UX median in United States di Cvent berjumlah $110K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cvent. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Pakej Median
company icon
Cvent
Product Designer
West McLean, VA
Jumlah setahun
$110K
Tahap
L2
Asas
$101K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Cvent?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka UX di Cvent in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $183,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cvent untuk peranan Pereka UX in United States ialah $110,000.

