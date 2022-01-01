Direktori Syarikat
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield Gaji

Julat gaji Cushman & Wakefield adalah dari $16,850 dalam pampasan total tahunan untuk Pembangunan Perniagaan di hujung bawah hingga $278,600 untuk Jualan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Cushman & Wakefield. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Akauntan
Median $60K
Penganalisis Kewangan
Median $87.2K
Pengurus Projek
Median $80K

Penganalisis Perniagaan
$27.5K
Pembangunan Perniagaan
$16.8K
Penganalisis Data
$75.2K
Saintis Data
$118K
Undang-undang
$239K
Pemasaran
$92K
Jurutera MEP
$128K
Pengurus Hartanah
$122K
Jualan
$279K
Jurutera Perisian
$186K
Pengurus Program Teknikal
$143K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cushman & Wakefield ialah Jualan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $278,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Cushman & Wakefield ialah $104,819.

Sumber Lain