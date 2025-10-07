Direktori Syarikat
Cubic Telecom
Cubic Telecom Jurutera Perisian Full-Stack Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in Ireland di Cubic Telecom berjumlah €57K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cubic Telecom. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Pakej Median
company icon
Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Jumlah setahun
€57K
Tahap
L1
Asas
€57K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Cubic Telecom?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Cubic Telecom in Ireland berada pada jumlah pampasan tahunan €88,863. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cubic Telecom untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Ireland ialah €56,972.

