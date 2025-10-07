Pampasan Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA) in United States di Cruise berkisar dari $188K seyear untuk L3 hingga $459K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $225K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cruise. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L3
$188K
$139K
$35K
$13.9K
L4
$267K
$179K
$58.1K
$29.2K
L5
$351K
$200K
$137K
$14.8K
L6
$459K
$228K
$164K
$67.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Cruise, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.