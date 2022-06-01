Direktori Syarikat
Critical Mass
Critical Mass Gaji

Gaji Critical Mass berkisar dari $20,895 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $167,160 untuk Perekrut di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Critical Mass. Dikemas kini terakhir: 9/3/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $50.8K
Pemasaran
Median $68K
Pereka Produk
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Penganalisis Perniagaan
$44.1K
Pengurus Sains Data
$162K
Saintis Data
$20.9K
Perekrut
$167K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$87.4K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Critical Mass is Perekrut at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $167,160. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Critical Mass is $68,717.

