Criteo Gaji

Gaji Criteo berkisar dari $44,704 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Projek di peringkat rendah hingga $686,000 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Criteo. Dikemas kini terakhir: 9/3/2025

$160K

Jurutera Perisian
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Saintis Penyelidikan

Penyelidik AI

Saintis Data
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Pengurus Produk
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Jualan
Median $139K
Pembangunan Perniagaan
$686K
Khidmat Pelanggan
$57.6K
Kejayaan Pelanggan
$76.4K
Penganalisis Data
$56.2K
Sumber Manusia
$203K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$96.2K
Perunding Pengurusan
$92.5K
Pemasaran
$182K
Pengurus Program
$170K
Pengurus Projek
$44.7K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$159K
Arkitek Penyelesaian
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Pengurus Program Teknikal
$116K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Criteo is Pembangunan Perniagaan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $686,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Criteo is $94,505.

