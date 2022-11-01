Direktori Syarikat
CRISIL Gaji

Julat gaji CRISIL adalah dari $6,121 dalam pampasan total tahunan untuk Pembangunan Perniagaan di hujung bawah hingga $48,765 untuk Penganalisis Keselamatan Siber di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja CRISIL. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Penganalisis Kewangan
Median $12.6K
Penganalisis Perniagaan
$12.7K
Pembangunan Perniagaan
$6.1K

Jurubank Pelaburan
$20.3K
Penganalisis Keselamatan Siber
$48.8K
Arkitek Penyelesaian
$48.6K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at CRISIL is Penganalisis Keselamatan Siber at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $48,765. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CRISIL is $16,462.

