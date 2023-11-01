Direktori Syarikat
Crimson Education
Crimson Education Gaji

Julat gaji Crimson Education adalah dari $49,750 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $298,500 untuk Jurubank Pelaburan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Crimson Education. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Penganalisis Perniagaan
$54.8K
Pembangunan Perniagaan
$65.7K
Jurubank Pelaburan
$299K

Perunding Pengurusan
$66.7K
Pengurus Projek
$49.8K
Penulis Teknikal
$73.2K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Crimson Education is Jurubank Pelaburan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $298,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Crimson Education is $66,168.

