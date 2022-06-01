Direktori Syarikat
Cricut
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Cricut Gaji

Gaji Cricut berkisar dari $109,450 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $266,325 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Cricut. Dikemas kini terakhir: 9/3/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $150K
Penganalisis Data
$109K
Pengurus Sains Data
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Saintis Data
$118K
Pemasaran
$115K
Pereka Produk
$141K
Pengurus Produk
$190K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cricut ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $266,325. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cricut ialah $141,290.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Cricut

Syarikat Berkaitan

  • The Home Depot
  • Best Buy
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Whirlpool
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain