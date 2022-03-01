Direktori Syarikat
Crexi
Crexi Gaji

Gaji Crexi berkisar dari $100,500 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $1,283,908 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Crexi. Dikemas kini terakhir: 9/3/2025

$160K

Penganalisis Data
$118K
Pereka Produk
$167K
Pengurus Produk
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Jualan
$101K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$221K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Crexi ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $1,283,908. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Crexi ialah $167,160.

