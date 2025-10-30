Direktori Syarikat
Cresta
Cresta Perekrut Gaji

Pakej pampasan Perekrut median in Canada di Cresta berjumlah CA$396K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cresta. Kemaskini terakhir: 10/30/2025

Pakej Median
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Jumlah setahun
CA$396K
Tahap
L3
Asas
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Cresta?
Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Cresta, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Cresta in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$406,298. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cresta untuk peranan Perekrut in Canada ialah CA$395,824.

Sumber Lain