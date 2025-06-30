Direktori Syarikat
Creditas
Creditas Gaji

Julat gaji Creditas adalah dari $42,915 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Program Teknikal di hujung bawah hingga $114,447 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Creditas. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $47.5K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
$114K
Pengurus Program Teknikal
$42.9K

Soalan Lazim

The highest paying role reported at Creditas is Pengurus Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,447. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Creditas is $47,491.

