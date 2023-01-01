Direktori Syarikat
Credit Agricole
Credit Agricole Gaji

Gaji Credit Agricole berkisar dari $30,815 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $191,100 untuk Jurubank Pelaburan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Credit Agricole. Dikemas kini terakhir: 9/12/2025

Saintis Data
Median $70.1K
Jurutera Perisian
Median $44.9K
Penganalisis Perniagaan
$45.5K

Pembangunan Perniagaan
$40.4K
Sumber Manusia
$35.7K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$180K
Jurubank Pelaburan
$191K
Undang-undang
$79.5K
Pengurus Produk
$127K
Pengurus Projek
$62.5K
Jualan
$30.8K
Arkitek Penyelesaian
$47.2K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Credit Agricole ialah Jurubank Pelaburan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $191,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Credit Agricole ialah $54,842.

