Pampasan Jurutera Perisian in Hungary di Continental berkisar dari HUF 15.17M seyear untuk Software Engineer hingga HUF 19.75M seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Hungary berjumlah HUF 16.75M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Continental. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
