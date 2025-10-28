Direktori Syarikat
Continental
Continental Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in Hungary di Continental berkisar dari HUF 15.17M seyear untuk Software Engineer hingga HUF 19.75M seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Hungary berjumlah HUF 16.75M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Continental. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Tahap Permulaan)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Continental in Hungary berada pada jumlah pampasan tahunan HUF 23,500,421. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Continental untuk peranan Jurutera Perisian in Hungary ialah HUF 16,750,059.

