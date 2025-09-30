Direktori Syarikat
Comcast
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Philadelphia Area

Comcast Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di Philadelphia Area

Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Philadelphia Area di Comcast berkisar dari $207K seyear untuk L4 hingga $373K seyear untuk L8. Pakej pampasan yearan median in Philadelphia Area berjumlah $221K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Comcast. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L4
Manager
$207K
$161K
$31.7K
$14.4K
L5
Senior Manager I
$215K
$161K
$33.6K
$20.1K
L6
Senior Manager II
$239K
$168K
$45K
$26.1K
L7
Director
$319K
$201K
$77.9K
$40.3K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

15%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

40%

THN 5

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 5th-THN (40.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Comcast in Philadelphia Area berada pada jumlah pampasan tahunan $373,150. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Comcast untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Philadelphia Area ialah $220,253.

Sumber Lain