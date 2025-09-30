Pampasan Jurutera Perisian in San Francisco Bay Area di Comcast berkisar dari $109K seyear untuk I hingga $356K seyear untuk Senior Principal Engineer. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $280K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Comcast. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Engineer 1
$109K
$109K
$0
$0
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
$158K
$135K
$13.5K
$9.6K
Senior Engineer
$206K
$166K
$25.6K
$13.8K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
THN 1
15%
THN 2
15%
THN 3
15%
THN 4
40%
THN 5
Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:
15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 3rd-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 4th-THN (15.00% tahunan)
40% diperoleh dalam 5th-THN (40.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu