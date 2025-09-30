Pampasan Jurutera Perisian in Portugal di Comcast berjumlah €63.8K seyear untuk II. Pakej pampasan yearan median in Portugal berjumlah €59.9K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Comcast. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Engineer 2
€63.8K
€62K
€0
€1.8K
Engineer 3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
15%
THN 1
15%
THN 2
15%
THN 3
15%
THN 4
40%
THN 5
Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:
15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 3rd-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 4th-THN (15.00% tahunan)
40% diperoleh dalam 5th-THN (40.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
