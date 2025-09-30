Direktori Syarikat
Comcast
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pemasaran

  • Semua Gaji Pemasaran

  • Philadelphia Area

Comcast Pemasaran Gaji di Philadelphia Area

Pakej pampasan Pemasaran median in Philadelphia Area di Comcast berjumlah $225K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Comcast. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Comcast
Marketing
Philadelphia, PA
Jumlah setahun
$225K
Tahap
Director
Asas
$155K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$30K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Comcast?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

15%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

40%

THN 5

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 5th-THN (40.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pemasaran tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pemasaran at Comcast in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $365,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Pemasaran role in Philadelphia Area is $225,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Comcast

Syarikat Berkaitan

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain