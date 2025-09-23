Direktori Syarikat
Comcast
Pakej pampasan Pengurus Sains Data median in United States di Comcast berjumlah $196K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Comcast. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Pakej Median
company icon
Comcast
Data Science Manager
Denver, CO
Jumlah setahun
$196K
Tahap
M2
Asas
$145K
Stock (/yr)
$29K
Bonus
$22K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
20 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Comcast?

$160K

Jadual Vesting

15%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

40%

THN 5

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 5th-THN (40.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Sains Data di Comcast in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $340,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Comcast untuk peranan Pengurus Sains Data in United States ialah $194,000.

Sumber Lain