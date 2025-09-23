Purata jumlah pampasan Penulis Salinan in United States di Comcast berkisar dari $102K hingga $148K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Comcast. Kemaskini terakhir: 9/23/2025
Purata Jumlah Pampasan
15%
THN 1
15%
THN 2
15%
THN 3
15%
THN 4
40%
THN 5
Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:
15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 3rd-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 4th-THN (15.00% tahunan)
40% diperoleh dalam 5th-THN (40.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)