Comcast Penulis Salinan Gaji

Purata jumlah pampasan Penulis Salinan in United States di Comcast berkisar dari $102K hingga $148K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Comcast. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Purata Jumlah Pampasan

$116K - $134K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$102K$116K$134K$148K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

15%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

40%

THN 5

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 5th-THN (40.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Sumber Lain