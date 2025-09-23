Pampasan Penganalisis Perniagaan in United States di Comcast berkisar dari $66K seyear untuk Business Analyst 1 hingga $116K seyear untuk Senior Business Analyst. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $85K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Comcast. Kemaskini terakhir: 9/23/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Business Analyst 1
$66K
$66K
$0
$0
Business Analyst 2
$81.8K
$80.6K
$0
$1.2K
Business Analyst 3
$112K
$98K
$7.5K
$6K
Senior Business Analyst
$116K
$106K
$3.8K
$6.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
15%
THN 1
15%
THN 2
15%
THN 3
15%
THN 4
40%
THN 5
Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:
15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 3rd-THN (15.00% tahunan)
15% diperoleh dalam 4th-THN (15.00% tahunan)
40% diperoleh dalam 5th-THN (40.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
