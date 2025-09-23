Direktori Syarikat
Comcast
Comcast Akauntan Gaji

Purata jumlah pampasan Akauntan in United States di Comcast berkisar dari $74.7K hingga $106K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Comcast.

Purata Jumlah Pampasan

$84.6K - $96.3K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

15%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

40%

THN 5

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 5th-THN (40.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Akauntan Teknikal

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Akauntan di Comcast in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $106,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Comcast untuk peranan Akauntan in United States ialah $74,700.

