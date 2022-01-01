Direktori Syarikat
Color
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Color Gaji

Julat gaji Color adalah dari $114,425 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Data di hujung bawah hingga $278,600 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Color. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $220K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengambilan Pekerja
Median $148K
Penganalisis Perniagaan
$144K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Penganalisis Data
$114K
Saintis Data
Median $171K
Pereka Produk
$134K
Pengurus Produk
$206K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$279K
Pengurus Program Teknikal
$236K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Color is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Color is $171,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Color

Syarikat Berkaitan

  • Balyasny Asset Management L.P.
  • Finix
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • BCG
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain