Collectors Gaji

Gaji Collectors berkisar dari $149,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat rendah hingga $450,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Collectors . Dikemas kini terakhir: 10/13/2025