Collectors
Collectors Gaji

Gaji Collectors berkisar dari $149,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat rendah hingga $450,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Collectors. Dikemas kini terakhir: 10/13/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $179K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $450K
Pemasaran
$201K

Pengurus Produk
$294K
Pengurus Program Teknikal
$149K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Collectors, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Collectors ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $450,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Collectors ialah $201,000.

Sumber Lain