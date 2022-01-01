Direktori Syarikat
Cognosante
Cognosante Gaji

Gaji Cognosante berkisar dari $63,750 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $128,156 untuk Perunding Pengurusan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Cognosante. Dikemas kini terakhir: 9/6/2025

$160K

Perunding Pengurusan
$128K
Penganalisis Keselamatan Siber
$63.8K
Jurutera Perisian
Median $115K

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cognosante ialah Perunding Pengurusan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $128,156. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cognosante ialah $115,000.

