Direktori Syarikat
Cognigy
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Cognigy Gaji

Gaji Cognigy berkisar dari $67,017 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $95,337 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Cognigy. Dikemas kini terakhir: 9/5/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Arkitek Penyelesaian
Median $93.8K
Pengurus Produk
$67K
Jurutera Perisian
$95.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cognigy ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $95,337. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cognigy ialah $93,765.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Cognigy

Syarikat Berkaitan

  • Spotify
  • Flipkart
  • Google
  • Lyft
  • Uber
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain