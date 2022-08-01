Coforma Gaji

Gaji Coforma berkisar dari $134,492 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $164,175 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Coforma . Dikemas kini terakhir: 11/22/2025