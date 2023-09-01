Codemagic Gaji

Gaji Codemagic berkisar dari $59,471 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengasas di peringkat rendah hingga $66,840 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Codemagic . Dikemas kini terakhir: 11/22/2025