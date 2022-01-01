Direktori Syarikat
Codecademy
Codecademy Gaji

Julat gaji Codecademy adalah dari $32,609 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $189,647 untuk Pemasaran di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Codecademy. Terakhir dikemas kini: 8/9/2025

$160K

Operasi Perniagaan
$124K
Saintis Data
$146K
Pemasaran
$190K

Pereka Produk
$161K
Pengurus Produk
$119K
Pengambilan Pekerja
$168K
Jurutera Perisian
$32.6K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $187K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Codecademy ialah Pemasaran at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $189,647. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Codecademy ialah $153,263.

