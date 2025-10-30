Direktori Syarikat
CNA Insurance
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

CNA Insurance Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di CNA Insurance berjumlah $109K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CNA Insurance. Kemaskini terakhir: 10/30/2025

Pakej Median
company icon
CNA Insurance
Software Engineer
Chicago, IL
Jumlah setahun
$109K
Tahap
hidden
Asas
$105K
Stock (/yr)
$3.8K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
0-1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di CNA Insurance?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di CNA Insurance in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $193,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CNA Insurance untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $111,000.

Sumber Lain