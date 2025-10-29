Direktori Syarikat
CMR Surgical
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

CMR Surgical Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United Kingdom di CMR Surgical berjumlah £50.3K seyear.

Pakej Median
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Jumlah setahun
£50.3K
Tahap
-
Asas
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di CMR Surgical?
+£43.6K
+£66.8K
+£15K
+£26.3K
+£16.5K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di CMR Surgical in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £86,440. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CMR Surgical untuk peranan Jurutera Perisian in United Kingdom ialah £46,414.

Pekerjaan Pilihan

Sumber Lain