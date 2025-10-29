Direktori Syarikat
CME Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Lebanon di CME berjumlah LBP 10.3B seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CME. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Pakej Median
company icon
CME
Se 3
Chicago, IL
Jumlah setahun
LBP 10.3B
Tahap
L3
Asas
LBP 8.95B
Stock (/yr)
LBP 0
Bonus
LBP 1.34B
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di CME in Lebanon berada pada jumlah pampasan tahunan LBP 2,686,433,070. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CME untuk peranan Jurutera Perisian in Lebanon ialah LBP 2,686,433,070.

