Clickhouse Jurutera Perisian Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Clickhouse. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

€131K - €152K
Germany
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
€121K€131K€152K€169K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Clickhouse, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Clickhouse in Germany berada pada jumlah pampasan tahunan €169,174. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Clickhouse untuk peranan Jurutera Perisian in Germany ialah €120,838.

