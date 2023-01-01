Direktori Syarikat
Clickhouse
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Clickhouse Gaji

Gaji median Clickhouse ialah $234,375 untuk Jurutera Perisian . Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Clickhouse. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $234K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Clickhouse, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Clickhouse ialah Jurutera Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $234,375. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Clickhouse ialah $234,375.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Clickhouse

Syarikat Berkaitan

  • Flipkart
  • Netflix
  • Lyft
  • Tesla
  • Snap
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain