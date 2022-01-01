ClearTax Gaji

Julat gaji ClearTax adalah dari $11,907 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $103,809 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja ClearTax . Terakhir dikemas kini: 8/24/2025