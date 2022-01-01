ClearTax Gaji

Direktori Syarikat
Julat gaji ClearTax adalah dari $11,907 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Perniagaan di hujung bawah hingga $103,809 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja ClearTax. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Jurutera Perisian
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $16.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $104K

Penganalisis Perniagaan
$11.9K
Pembangunan Perniagaan
$19.8K
Pereka Produk
$30.7K
Pengurus Program
$13K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Di ClearTax, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ClearTax ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan pampasan total tahunan sebanyak $103,809. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di ClearTax ialah $27,941.

