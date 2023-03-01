Direktori Syarikat
CLEAResult
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

CLEAResult Gaji

Julat gaji CLEAResult adalah dari $75,117 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Mekanikal di hujung bawah hingga $169,150 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja CLEAResult. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Perunding Pengurusan
$149K
Jurutera Mekanikal
$75.1K
Pengurus Program
$81.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Jurutera Perisian
$156K
Arkitek Penyelesaian
$169K
Pengurus Program Teknikal
$153K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CLEAResult ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $169,150. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di CLEAResult ialah $150,960.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk CLEAResult

Syarikat Berkaitan

  • Flipkart
  • Spotify
  • Snap
  • Dropbox
  • Amazon
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain