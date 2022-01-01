Direktori Syarikat
ClearBank
ClearBank Gaji

Julat gaji ClearBank adalah dari $152,429 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung bawah hingga $160,219 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja ClearBank. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $157K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $152K
Pemasaran
$153K

Pengurus Produk
$160K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ClearBank ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $160,219. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di ClearBank ialah $154,783.

