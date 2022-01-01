ClearBank Gaji

Julat gaji ClearBank adalah dari $152,429 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung bawah hingga $160,219 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja ClearBank . Terakhir dikemas kini: 8/24/2025