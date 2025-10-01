Pampasan Jurutera Perisian in New York City Area di CLEAR berkisar dari $217K seyear untuk Software Engineer II hingga $353K seyear untuk Staff Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $223K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CLEAR. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
20%
THN 1
30%
THN 2
50%
THN 3
Di CLEAR, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)
30% diperoleh dalam 2nd-THN (30.00% tahunan)
50% diperoleh dalam 3rd-THN (50.00% tahunan)
