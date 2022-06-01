Direktori Syarikat
CLEAR Gaji

Julat gaji CLEAR adalah dari $6,651 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $418,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja CLEAR. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $418K
Pereka Produk
Median $188K

Pengurus Produk
Median $250K
Pengurus Program Teknikal
Median $200K
Pengurus Operasi Perniagaan
$72.4K
Perkhidmatan Pelanggan
$42K
Saintis Data
$201K
Pemasaran
$121K
Pengambilan Pekerja
$191K
Jualan
$6.7K
Penganalisis Keselamatan Siber
$113K
Jadual Pemberian

20%

TAHUN 1

30%

TAHUN 2

50%

TAHUN 3

Jenis Saham
RSU

Di CLEAR, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 3 tahun:

  • 20% diberikan dalam 1st-TAHUN (20.00% tahunan)

  • 30% diberikan dalam 2nd-TAHUN (30.00% tahunan)

  • 50% diberikan dalam 3rd-TAHUN (50.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CLEAR ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan pampasan total tahunan sebanyak $418,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di CLEAR ialah $191,453.

