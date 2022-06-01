CLEAR Gaji

Julat gaji CLEAR adalah dari $6,651 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $418,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja CLEAR. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Cari semua gaji di halaman pampasan
20%
TAHUN 1
30%
TAHUN 2
50%
TAHUN 3
Di CLEAR, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 3 tahun:
20% diberikan dalam 1st-TAHUN (20.00% tahunan)
30% diberikan dalam 2nd-TAHUN (30.00% tahunan)
50% diberikan dalam 3rd-TAHUN (50.00% tahunan)
