Direktori Syarikat
Clear Capital
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Clear Capital Gaji

Julat gaji Clear Capital adalah dari $44,880 dalam pampasan total tahunan untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $150,000 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Clear Capital. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $150K
Penganalisis Perniagaan
$64.3K
Perkhidmatan Pelanggan
$44.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Pengurus Produk
$141K
Pengurus Program Teknikal
$137K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Clear Capital에서 보고된 최고 급여 직무는 Jurutera Perisian이며, 연간 총 보상은 $150,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Clear Capital에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $136,554입니다.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Clear Capital

Syarikat Berkaitan

  • LEK
  • Wolters Kluwer
  • Baird
  • AffiniPay
  • BlueVine
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain